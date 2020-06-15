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Украина

Убийство Гандзюк: суд разрешил задержать Мангера

22:15 15 июня 2020
Убийство Гандзюк: суд разрешил задержать Мангера

Печерский районный суд Киева санкционировал задержание главы Херсонского областного совета Владислава Мангера — с целью привода его на заседание. Об этом в комментарии Радио Свобода заявил прокурор Андрей Синюк.

По его словам, независимый эксперт, которого привлекли прокуроры, выяснил, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача.

Мангер 13 июня обратился в Херсонский кардиодиспансер и был помещен в реанимационное отделение. 14 июня в больницу пришли полицейские, им Мангер сообщил, что физически не в состоянии явиться на судебное заседание.

Напомним, главу Херсонского областного совета подозревают в том, что он по сговору с Алексеем Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений активистке Катерине Гандзюк, которые привели к ее смерти.

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