Украина

ВНО-2020 могут перенести: в Минобразования назвали дату

Внешнее независимое оценивание (ВНО)-2020 могут перенести на август ибо провести онлайн. Об этом в эфире канала «Украина 24» заявила исполняющая обязанности министра образования Украины Любомира Мандзий.

По ее словам, на вторник, 16 июня, назначено заседание комиссии, которая должна утвердить показатели эпидемиологической ситуации, при соблюдении которых будет проведено ВНО.

«Если условия не будут соответствовать показателям — (ВНО. Ред.) будет перенесено на август», — сообщила глава ведомства.

Она также признала, что в настоящее время у ведомства нет возможности проведения ВНО в онлайн-режиме.

«Мы сейчас не имеем возможности верифицировать и идентифицировать участников, но проводим консультации о возможности такого формата», — сказала Мандзий, подчеркнув, что пробное ВНО решили провести именно с использованием дистанционных технологий, а не онлайн.

Тем временем СМИ констатировали, что сайт Украинского центра оценивания качества образования не выдержал количества пользователей, которые решили испытать свои силы во время пробного ВНО по украинскому языку 15 июня.

Напомним, в Раде 15 июня отвергли возможность отмены ВНО в 2020 году.

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