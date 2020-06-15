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Украина

В Раде поставили точку в ситуации вокруг ВНО

15:18 15 июня 2020
ВНО

Внешнее независимое оценивание в 2020 году должно обязательно пройти для детей, планирующих поступать в высшие учебные заведения. При этом главный санврач Украины говорил о возможном переносе ВНО.

Как сообщает УНН, о необходимости проведения ВНО заявил на согласительном совете глава комитета ВР по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак.

«Те дети, которые планируют в этом году поступать в учреждения высшего образования, обязательно должны проходить ВНО. И ВНО должно состояться при любых условиях», — подчеркнул Бабак.

Он сказал, что доверие к ВНО выстраивалось годами, и проведение независимого оценивания необходимо для предотвращения коррупционных схем.

Напомним, пробное внешнее независимое оценивание в Украине отменили из-за коронавируса, но украинские выпускники смогут пройти его в режиме онлайн.

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