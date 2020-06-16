Дело Стерненко: активисты устроили акцию под домом генпрокурора Венедиктовой (видео)

Украина

Активист Сергей Стерненко, которого 15 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест, вместе с активистами устроили акцию под домом генпрокурора Ирины Венедиктовой, а затем пошли к Офису президента.

Об этом передает hromadske.

Формальным поводом для акции стало желание Стерненко узнать у чиновницы, как ему отбывать домашний арест в военной части в Одессе, куда его не пропускают.

Стерненко несколько раз попытался связаться с Венедиктовой телефону, но она не ответила.

После этого несколько сотен активистов отправились к зданию Офиса президента, скандируя лозунги.

Напомним, что накануне суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест на 60 суток. После этого под зданием суда произошли столкновения, в ходе которых полиция задержала пять человек. При этом СМИ зафиксировали, как правоохранители били протестующего.

Впоследствии, полиция заявила, что отстранила правоохранителей, которые били участника акции, проведет по этому факту служебное расследование и передаст его результаты в Государственный бюро расследований.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Стерненко объявили подозрение в умышленном убийстве. Речь идет о деле 2018 года, когда активист ранил одного из напавших на него мужчин. Позднее напавший скончался. Стерненко настаивает, что дело должно квалифицироваться как необходимая самооборона, тем более, что инциденту предшествовали еще две попытки нападения.

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