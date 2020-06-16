26.63 / 26.86 29.73 / 30.20
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Гламур

За две недели до "Оскара": церемонию вручения премии BAFTA в 2021 году перенесли

2:37 16 июня 2020
BAFTA

Вслед за решением Американской киноакадемии «передвинуть» по времени церемонию вручения премии «Оскар», с подобной инициативой выступили и организаторы премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA): вместо 14 февраля вручение награды состоится 11 апреля 2021 года.

Об этом сообщил в понедельник журнал Variety со ссылкой на заявление академии.

«Изменение ранее объявленной даты, 14 февраля, связано с влиянием глобальной пандемии [коронавируса нового типа], предусматривает продление периода отбора. Более подробная информация о церемонии будет объявлена позднее в этом году», — приводит журнал выдержки из заявления BAFTA.

Отмечается, что дополнительные детали о продлении отбора номинантов будут объявлены во вторник, 16 июня. По информации Variety, на решение британских академиков также повлияло сообщение о переносе церемонии проведения премии «Оскар».

Как известно, Британская академия традиционно объявляет имена лауреатов премии BAFTA между церемониями присуждения двух главных наград мира киноискусства в США: «Золотого глобуса» и «Оскара».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что триумфатором премии BAFTA 2020 года стала военная драма «1917» Сэма Мендеса. Она победила в категории «Лучший британский фильм», а также получила еще четыре премии в так называемых технических номинациях, включая лучшую операторскую работу. Эта же картина завоевала BAFTA в главной номинации — «Лучший фильм». А Сэм Мендес был назван лучшим режиссером.

9

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Георгий Габуния

В Грузии заявили о задержании россиянина, который планировал убить оскорбившего Путина журналиста

Тамара Грубник

Что вызывает гормональный сбой и как наладить работу щитовидной железы: отвечает врач

номер «Дизель-шоу»

«Квартал 95» обвинили в воровстве шуток: мнения в сети разделились (видео)

Стефани Вильягомес

«Слишком красивая» для обычной работы девушка получает 60 000 долларов в месяц, публикуя фото в сети

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер