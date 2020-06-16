Гламур

За две недели до "Оскара": церемонию вручения премии BAFTA в 2021 году перенесли

Вслед за решением Американской киноакадемии «передвинуть» по времени церемонию вручения премии «Оскар», с подобной инициативой выступили и организаторы премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA): вместо 14 февраля вручение награды состоится 11 апреля 2021 года.

Об этом сообщил в понедельник журнал Variety со ссылкой на заявление академии.

«Изменение ранее объявленной даты, 14 февраля, связано с влиянием глобальной пандемии [коронавируса нового типа], предусматривает продление периода отбора. Более подробная информация о церемонии будет объявлена позднее в этом году», — приводит журнал выдержки из заявления BAFTA.

Отмечается, что дополнительные детали о продлении отбора номинантов будут объявлены во вторник, 16 июня. По информации Variety, на решение британских академиков также повлияло сообщение о переносе церемонии проведения премии «Оскар».

Как известно, Британская академия традиционно объявляет имена лауреатов премии BAFTA между церемониями присуждения двух главных наград мира киноискусства в США: «Золотого глобуса» и «Оскара».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что триумфатором премии BAFTA 2020 года стала военная драма «1917» Сэма Мендеса. Она победила в категории «Лучший британский фильм», а также получила еще четыре премии в так называемых технических номинациях, включая лучшую операторскую работу. Эта же картина завоевала BAFTA в главной номинации — «Лучший фильм». А Сэм Мендес был назван лучшим режиссером.

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