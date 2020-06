Церемонию вручения "Оскара" перенесли: названа новая дата

Церемония вручения премии «Оскар», которая традиционно проводится в феврале, в следующем году пройдет 25 апреля.

Об этом говорится в сообщении на сайте Американской киноакадемии.

Отмечается, что мероприятие перенесли из-за последствий эпидемии коронавируса. Кроме того, киноакадемики уверены, что проведение церемонии в апреле предоставит кинематографистам больше времени для завершения своих работ.

«Срок рассмотрения заявки на получение премии „Оскар“ был продлен сверх стандартного крайнего срока 31 декабря: теперь полнометражный фильм должен иметь квалификационную дату выхода в прокат с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.

