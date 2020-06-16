Церемонию вручения "Оскара" перенесли: названа новая дата

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Церемония вручения премии «Оскар», которая традиционно проводится в феврале, в следующем году пройдет 25 апреля.

Об этом говорится в сообщении на сайте Американской киноакадемии.

Отмечается, что мероприятие перенесли из-за последствий эпидемии коронавируса. Кроме того, киноакадемики уверены, что проведение церемонии в апреле предоставит кинематографистам больше времени для завершения своих работ.

«Срок рассмотрения заявки на получение премии „Оскар“ был продлен сверх стандартного крайнего срока 31 декабря: теперь полнометражный фильм должен иметь квалификационную дату выхода в прокат с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.

It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.



Here's what else you need to know:



— The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

— Nominations will be announced on March 15, 2021

— @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k — The Academy (@TheAcademy) June 15, 2020

Сроки подачи заявок для участия в конкурсе были продлены до 15 января 2021 года, а для специальных категорий фильмов до 1 декабря 2020 года.

Шорт-лист претендентов будет обнародован 9 февраля, а номинации объявят 15 марта 2021 года.

Кроме того, было решено перенести открытие для публики музея киноакадемии, которое было запланировано на 14 декабря 2020 года. Теперь оно состоится 30 апреля 2021 года.

Как известно, за всю историю церемонию вручения «Оскара» вручения переносили трижды: в 1938 году из-за наводнения в Лос-Анджелесе, в 1968 году — из-за убийства Мартина Лютера Кинга и в 1981 году — по причине покушение на президента Рейгана.

Напомним, что в конце апреля впервые за всю историю «Оскара» киноакадемия объявила, что допустит к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в пятницу, 12 июня, Американская киноакадемия сообщила о том, что вводит важные изменения в правила отбора фильмов, претендующих на премию «Оскар». В частности, создается специальная платформа Academy Screening Rooм, которая позволит членам академии на протяжении всего года просматривать фильмы, претендующие на премию «Оскар», неограниченное количество раз. До сих пор киноакадемики получали в конце года DVD с картинами-претендентами. Многие жаловались, что не успевали внимательно ознакомиться с этими фильмами. Также академия приняла принципиальное решение по категории «Лучший фильм». Долгое время в эту номинацию отбирались пять картин. Начиная с 94-й церемонии награждения в 2021 году, в категории «Лучший фильм» будут представлены 10 номинантов.

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