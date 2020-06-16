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Наука и технологии

Поглаживание домашних животных может привести к коронавирусу, — ученые

4:27 16 июня 2020
Поглаживаине кота

С учетом того факта, что коронавирус опасен для котов и некоторых видов собак желание погладить домашнего любимца может спровоцировать заражение коронавирусом человека.

Такую безрадостную картину нарисовали ученые при правительстве Великобритании, предполагающие, что домашние животные переносят вирус на шерсти, пишет Daily Mail.

Научные эксперты британского правительства полагают, что поглаживание кошек или собак может спровоцировать у человека заражение коронавирусом. Официальный отчет ведущих ветеринаров Туманного Альбиона показывает, что домашние животные могут переносить вирус в шерсти, а это увеличивает риск распространения болезни контактным путем. Близкие контакты вроде поглаживания, груминга, кормления или общего с животными питания увеличивают вероятность передачи вируса.

Если один член семьи является переносчиком вируса, кот или пес может подхватить патоген от этого человека и передать другому члену семьи. При этом сами животные являются носителями вируса, они не проявляют симптомов даже в случае попадания вируса в кровь. В отчете говорится, что патоген выживает на шерсти животных, и это превращает их в переносчиков вируса.

В исследовании отмечается, что животные не заражают своих хозяев своим вирусом, который они получили от других животных. Речь идет только о заражении внутри семьи, то есть о передаче вируса от одного родственника к другому через кошку или собаку, имеющих свободный доступ во все помещения. Если инфицированный человек находится на карантине дома, то его контакты с домашними животными лучше ограничить, а самих домашних любимцев какое-то время не гладить.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в некоторых случаях возможна передача коронавируса от животного человеку: речь, в частности, идет о норках. Так, министр окружающей среды и качества продуктов питания Нидерландов Карола Схаутен заявила, что люди могут заразиться COVID-19 от норок. Пока что это неподтвержденные научно выводы.

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