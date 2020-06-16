Усыновила и оженила: 64-летняя женщина вышла замуж за 23-летнего "приемного сына" (фото)

Общество и люди

В Индонезии нередко встречаются браки с большой разницей в возрасте между женихом и невестой, при этом обычно в роли «более зрелого» выступает мужчина.

Но на прошлой неделе произошел случай совершенно другого порядка: в провинции Южная Суматра 64-летняя женщина усыновила 23-летнего мужчину, год спустя он сделал ей предложение, и они поженились.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на 7news.com.ua.

Сообщается, что Мба Гамбренг усыновила Арди Варса в 2019 году, с тех пор они жили вместе. Индонезийка утверждает, что не собиралась иметь с подопечным какие-либо романтические отношения, тем более выходить за него замуж.

Примерно спустя год после усыновления она заявила Варсу, что ему пора жениться — три другие приемные дочери женщины уже вышли замуж. В ответ на это он сделал Гамбренг предложение. Она удивилась, но согласилась.

Перед свадьбой Варас заплатил ей 100 тысяч индонезийских рупий в качестве калыма. Невеста приняла подношение.

На свадебной церемонии счастливые молодожены обнимались, держались за руки и улыбались.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что подобные «возрастные сюрпризы» встречаются и в наших широтах: несколько лет назад в Виннице 22-летний парень женился на 80-летней бабушке, и в тот же день отнес свидетельство о браке в военкомат.

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