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Очень неравный брак: мужчина "чуть за сто" женился на девушке "чуть за двадцать" (фото)

В наши дни разницей в возрасте между мужчиной и женщиной кого-то трудно удивить, но все же иногда происходят случаи, которые могут поставить в тупик любого неискушенного в подобных делах человека.

Одно из подобных неординарных происшествий случилось на днях в Индонезии, где столетний мужчина женился на двадцатилетней девушке.

Об этом пишет британская The Mirror.

Издание отмечает, что жених по имени Катте знаменит тем, что принимал участие в борьбе с голландскими колонизаторами, которую Индонезия завершила в 1945 году!

Свадьба состоялась в доме невесты Индо Аланга в Вахо, в центральной индонезийской провинции Южная Сулавеси.

Давая комментарий местным СМИ, родственник жениха Аю Анггрени Мухтар сказал, что точный возраст Катти не известен, но ему определенно уже есть сто лет.

«Я не совсем уверен насчет их точного возраста, но Катте определенно более 100 лет, он был борцом против голландских колонизаторов. А его жене чуть за двадцать», — сообщил он.

По его словам, Катте потратил 279 фунтов стерлингов (5 миллионов местных рупий) на «махр» своей жены (на «выкуп» — деньги или имущество, выплаченное женихом невесте и ее семье во время исламских свадеб).

Издание отмечает, что браки с таким большим возрастным разрывом редки в Индонезии, но когда они случаются, они обычно заключают брак со взрослым мужчиной и гораздо более молодой женщиной. Однако местные СМИ недавно сообщили, что в стране состоялась свадьба между 71-летней женщиной и 16-летним мальчиком.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что нередко неравные браки распадаются по причине того, что кто-то из супругов не может полноценно выполнять функции, которых от него ждет другая сторона.

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