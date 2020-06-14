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Пробное ВНО онлайн: уплаченные участниками деньги обещают вернуть
Участникам пробного ВНО, которое в связи с ростом заболеваемости коронавирусом решили провести дистанционно, вернут уплаченные деньги. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.
«В связи с изменением формы прохождения пробного ВНО президент дал поручение провести онлайн тестирование бесплатно. Всего на прохождение пробного ВНО зарегистрировались более 362 тысяч участников. Уплаченные средства за его прохождение в размере почти 53 млн гривень будут компенсированы в полном объеме», — цитирует «Украинская правда» слова Марченко.
О том, как будут возвращаться эти средства, министр пообещал дополнительно проинформировать в понедельник, 15 июня.
Напомним, ранее появилась информация об отмене основной сессии внешнего независимого тестирования. При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге сообщил, что на данный момент эпидемическая ситуация позволяет провести основную сессию ВНО, которая должна начаться 25 июня. Но окончательно этот вопрос решится 20−22 июня.54
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?