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«Не надейтесь, что вас успеют спасти»: украинский врач показал, что творится в реанимации инфекционной больницы

8:09 16 июня 2020
«Не надейтесь, что вас успеют спасти»: украинский врач показал, что творится в реанимации инфекционной больницы

Профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования и герой публикации «ФАКТОВ» Владимир Корсунов выступил с новым предупреждением. Он заявляет, что открытое пренебрежение условиями карантина может обернуться огромной трагедией.

Медик напомнил, что еще несколько месяцев тому назад на Полтавщине бросали камни в эвакуированных из Китая, но здоровых (!) украинцев с криками «Прочь от нас, мы не хотим умереть».

«А теперь те, кто кричал и бросал камни, пришли в себя и побежали в маркеты, рестораны, пляжи», — констатирует Корсунов в Facebook.

Он также возмутился позицией харьковских медиков, отказывающихся принимать участие в программе противодействия Covid-19, и даже пытаются заручиться в этом поддержкой ветеранов-чернобыльцев.

Тем временем отделение интенсивной терапии Харьковской областной инфекционной больницы переполнено, о чем свидетельствуют опубликованные медиком фото.

Медики выбиваются из сил

«Я хочу всех предупредить, если рост заболеваемости COVID будет продолжаться, а другие больницы не откроют, надеяться на то, что всех успеют спасти, даже если лягут с вами рядом, не стоит. Берегите себя, люди», — отметил он.

Автор публикации Владимир Корсунов

Напомним, Центр общественного здоровья опубликовал шокирующую статистику роста смертности от коронавирусного заболевания в Украине.

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