Здоровье и медицина

Смертность от COVID-19 в Украине за месяц выросла почти вдвое: обнародованы неутешительные данные

В Украине зафиксирован резкий рост смертности среди инфицированных коронавирусом пациентов. Напомним, ранее врач объяснила причины роста заболеваемости COVID-19 в Украине.

Как подсчитали в Центре общественного здоровья Украины, за период с 15 мая по 15 июня количество летальных случаев выросло практически вдвое — с 476 до 901.

Таким образом, текущий показатель смертности составляет 2,1 на 100 тыс. населения, а средний показатель летальности по Украине — 2,9%. Чаще всего от коронавируса умирают мужчины — 473 (54%) и люди в возрасте от 50 лет (88,3%).

Превышение среднего показателя летальности от COVID-19 зафиксировано в Ивано-Франковской (5,4%), Кировоградской (5,3%), Полтавской (4,7%), Черновицкой (4,3%), Черкасской (3,7%) и Львовской (3,6%) областях.

Среди умерших от COVID-19 по состоянию на 15 июня было 40 медицинских работников из 18 регионов страны (по состоянию на 15.05.2020 г. — 24 медика). Летальность среди медиков составила 0,8%, а в Ивано-Франковской области — все 2,7%.

Напомним, по данным на 09:00 15 июня, в Украине были подтверждены 31 810 случаев заболевания COVID-19. Зафиксирован 901 случай с летальным исходом и 14 253 случая выздоровления пациентов.

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