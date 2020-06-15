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Смертность от COVID-19 в Украине за месяц выросла почти вдвое: обнародованы неутешительные данные
В Украине зафиксирован резкий рост смертности среди инфицированных коронавирусом пациентов. Напомним, ранее врач объяснила причины роста заболеваемости COVID-19 в Украине.
Как подсчитали в Центре общественного здоровья Украины, за период с 15 мая по 15 июня количество летальных случаев выросло практически вдвое — с 476 до 901.
Таким образом, текущий показатель смертности составляет 2,1 на 100 тыс. населения, а средний показатель летальности по Украине — 2,9%. Чаще всего от коронавируса умирают мужчины — 473 (54%) и люди в возрасте от 50 лет (88,3%).
Превышение среднего показателя летальности от COVID-19 зафиксировано в Ивано-Франковской (5,4%), Кировоградской (5,3%), Полтавской (4,7%), Черновицкой (4,3%), Черкасской (3,7%) и Львовской (3,6%) областях.
Среди умерших от COVID-19 по состоянию на 15 июня было 40 медицинских работников из 18 регионов страны (по состоянию
Напомним, по данным на 09:00 15 июня, в Украине были подтверждены 31 810 случаев заболевания COVID-19. Зафиксирован 901 случай с летальным исходом и 14 253 случая выздоровления пациентов.283
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