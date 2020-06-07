«Лечить вас будет некому»: коронавирус вызвал коллапс в Харьковской инфекционной больнице

Украина

«Осматривал заведующую одного из отделений, которая попала в инфекционное отделение с двусторонней пневмонией и положительным тестом на COVID-19. Пока хватает обычной оксигенотерапии, но создается впечатление, что это ненадолго — слишком высокий CRP, и площадь поражения легких на КТ… Кроме нее COVID-19 болеет директор, заместитель директора по медчасти, завотделения, три анестезиолога и куча врачей, медсестер, младшего персонала… Ежедневно увольняются сотрудники! Уже месяц больница загружена на 100 процентов. Обстановка на грани взрыва… Областной департамент здравоохранения, населенный зелеными гоблинами, молчит и цинично насмехается над врачами… Я обращаюсь ко всем, кто не носит маски в супермаркетах и магазинах: лечить Вас будет некому…» Этот эмоциональный пост в Facebook написал профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования Владимир Корсунов. Владимир стал первым врачом, открыто рассказавшем о коллапсе в Харьковской областной инфекционной больнице, которая переполнена больными с коронавирусом. Среди инфицированных много врачей этой же больницы, в том числе и директор. После заявления Владимира Корсунова о происходящем в харьковской «инфекционке» стали рассказывать и другие ее сотрудники. В сети появилось письмо на имя министра здравоохранения от медработников, в котором сказано, что в середине мая в больнице, рассчитанной на 200 пациентов, их было 210. В каждой палате приходилось размещать по шесть-семь человек, катастрофически не хватало врачей и медперсонала. А противоречивые указания со стороны областного департамента здравоохранения, по словам сотрудников, только поспособствовали быстрому распространению инфекции в других больницах Харькова. «ФАКТЫ» выяснили подробности скандала Читайте также: В Украине каждый пятый заболевший COVID-19 — медик: инфекционист объяснил, почему так происходит

— В больнице заболели более трех десятков врачей, — рассказал «ФАКТАМ» Владимир Корсунов. — Кто-то лечится дома, кто-то лежит в стационаре. Два врача — заведующие пятого и третьего отделений — нуждаются в кислороде. Сейчас им, слава Богу, становится лучше, но коронавирус непредсказуем — часто улучшение бывает лишь временным. Практика показывает, что мерилом тяжести является не первая, а вторая неделя болезни. На первой неделе все может протекать достаточно легко, а вот на второй часто развивается дыхательная недостаточность. И мы не можем спрогнозировать, как у человека сработает иммунная система… Одним словом, пока врачи болеют, лечить пациентов, считайте, некому. В больнице катастрофически не хватает и врачей, и медперсонала.

В Харьковской инфекционной больнице катастрофически не хватает и врачей, и медперсонала

— Почему произошла такая вспышка? В открытом коллективном письме работников больницы шла речь о странных приказах областных властей, которые «поспособствовали распространению вируса». Что имеется в виду?

— Объясню. Существует приказ Минздрава, согласно которому для того, чтобы подтвердить у человека COVID-19, ему необходимо сделать два ПЦР-теста. В то же время Харьковский областной департамент здравоохранения дал указание, из которого следовало, что инфекционная больница принимает абсолютно всех пациентов с пневмонией, а потом после всего лишь одного ПЦР-исследования больных распределяют по разным стационарам города. Всего лишь один тест — это нарушение приказа Минздрава. И это действительно привело к быстрому распространению инфекции в других харьковских больницах. Практика показывает, что метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) имеет чувствительность лишь на протяжении первой недели болезни и всего у 75 процентов пациентов. Это значит, что, если мы возьмем четырех инфицированных COVID-19 и сделаем им ПЦР-тест на первой неделе, положительный результат получат трое из них. Если же тестировать пациентов с пневмонией или другими осложнениями, которые развиваются уже на второй неделе болезни, то положительный результат может быть всего у одного из четырех больных.

Коллективное письмо на имя министра здравоохранения от медработников «инфекционки». Фото со страницы Натальи Поповой в Facebook

— При этом человек остается заразным?

— Конечно. Именно поэтому один ПЦР-тест не показывает объективной картины. Но в больнице выполняли указание областного департамента здравоохранения. Это привело к тому, что множество пациентов, которые на самом деле были заражены COVID-19 (но единственный сделанный им ПЦР-тест этого не показал) были переведены в другие больницы, где тут же заразили медиков и пациентов. Пошло массовое инфицирование. А ведь этого можно было избежать.

Вскоре областная инфекционная больница уже была переполнена. В палатах приходилось размещать по шесть-семь человек. Во-первых, это противоречит всем нормам, а во-вторых, такое количество человек просто некому лечить. В палате можно поставить хоть десять коек, но где взять врачей и медсестер, которые уделят этим больным внимание? А медики, которых и так не хватало, тоже начали массово заражаться. В определенный момент в рассчитанном на шесть коек отделении интенсивной терапии уже было 12 больных, а вместо восьми анестезиологов осталось четыре (четверо заболели). Хотя при таком количестве больных анестезиологов в отделении уже должно было быть 16. Не говоря уже о трех десятках пациентов с COVID-19, которые были не в интенсивной терапии, но нуждались в кислороде, а следовательно их должен был осматривать анестезиолог. Катастрофически не хватало и реаниматологов. Их работу часто приходилось выполнять врачам-инфекционистам, что, конечно же, неправильно.

— В коллективном письме сказано, что в больнице не было даже кардиолога, который пожилым людям с сопутствующими заболеваниями просто необходим…

— Да, в больнице оставался только один кардиолог. Но он пожилой и сам в зоне риска, ему нельзя находиться в таких отделениях. Сейчас начала давать консультации кардиолог из другой больницы. Она хороший врач, но речь идет о консультациях, а кардиолог в больнице все же должен быть постоянно. Когда произошел коллапс, некоторым врачам приходилось работать по двое суток без отдыха. И это все равно не решало проблему.

— Удалось ли что-то решить сейчас?

— Глобально нет. Пришли два врача-анестезиолога, поработали неделю — и тоже ушли на больничный. Хорошо хоть потом пришел еще один врач… Но радикально проблему это, к сожалению, не решает. В больнице по-прежнему нет необходимого количества врачей. Сейчас немного спасает ситуацию появление оборудования, которое позволяет получить результат ПЦР-исследования за 45 минут. Теперь хотя бы быстрее сортируют больных. Но, боюсь, в скором времени больницу ожидает новый коллапс. Статистика заболеваемости не радует, мы видим очень неприятные цифры. Количество больных растет.

— При этом большинство людей, судя по всему, еще две недели назад решили, что карантин окончен…

— Мне иногда кажется, что эти люди и мы, врачи, находимся в разных реальностях. В нашей реальности люди заражаются, болеют, умирают. А кому-то в это время «надоел карантин». Когда я встречаю на улицах пожилых людей без масок (или с масками, которые болтаются где-то на шее), я, к сожалению, вижу их пациентами реанимационных отделений. Я вижу, как они лежат в больнице, задыхаются… А ведь они сами могут этого не допустить.

Директор Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов сейчас сам госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Общаясь с журналистами через окно, он сообщил, что был в состоянии средней тяжести, но уже идет на поправку. Павел Нартов рассказал о катастрофической нехватке врачей. И сказал, что действия областного департамента здравоохранения привели к массовому заражению.

Директор Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов заявил, что к массовому заражению коронавирусной инфекцией привели действия областного департамента здравоохранения. Фото со страницы Натальи Поповой в Facebook

«Я им (областному департаменту. — Авт.) два месяца назад говорил, что к нам не надо направлять больных с подозрением на коронавирус, мы должны принимать только подтвержденные диагнозы. А на наше лечебное учреждение валили всех больных… Я говорил, что нельзя к нам больных этих госпитализировать, потому что мы не можем предоставить больному одно место в палате, чтобы не было заражения от контактного, который с ним находился в палате. Но меня никто не слышал…» — сказал в интервью харьковскому изданию VGORODE Павел Нартов.

В то время как в областной инфекционной больнице ситуация была, как сказал Владимир Корсунов, на грани взрыва, разгорелся еще один скандал. Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер обвинил директора инфекционной больницы в том, что он своевременно не закупил лекарства для лечения пациентов с COVID-19. Директор больницы свою вину отрицает и говорит, что процесс закупки медикаментов затянулся из-за бюрократических процедур. Руководитель обладминистрации заявил, что в несвоевременной закупке лекарств он усматривает вину и главы департамента здравоохранения Вадима Иванникова, который во время этого скандала ушел на больничный. «Будут привлечены к ответственности как Иванников, так и его заместитель», — заявил на пресс-конференции Алексей Кучер.

Но это по поводу закупки лекарств. А вот изменится ли что-то в самой больнице, которую, учитывая рост заболеваемости COVID-19, ждет очередной коллапс, неизвестно.

Тем временем, как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Украине за время эпидемии COVID-19 коронавирусной болезнью заболели более пяти тысяч медицинских работников.

270

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter