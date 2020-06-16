Общество и люди

За время карантина китаец поправился до 280 килограммов и стал самым толстым человеком в Ухане

26-летний китаец по фамилии Чжоу за пять месяцев карантина набрал более 101 килограмма и стал самым толстым жителем города Ухань. Теперь его вес составляет 280 килограммов.

Как сообщает International Business Times, Чжоу еще до карантина страдал ожирением, однако старался контролировать себя, работал в интернет-кафе и вел в целом нормальный образ жизни. Однако, оказавшись дома взаперти с января этого года, молодой человек почти совсем перестал двигаться и, не имея возможности сжигать калории, начал стремительно поправляться.

В настоящее время китаец госпитализирован — он не может должным образом передвигаться и даже сон вызывает у него затруднения. У парня диагностировали проблемы с сердцем. В течение десяти дней врачи пытались стабилизировать состояние пациента, после чего было объявлено, что его жизнь вне опасности.

Доктор Ли Чжэн говорит, что ожирение вызвано генетическими факторами и эндокринными аномалиями, которые были усилены недостатком физической активности и повышенным потреблением калорийной пищи. Сейчас Чжоу следует сесть на диету и сбросить не менее 50 килограммов, после чего можно будет провести операцию по уменьшению объема желудка.

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