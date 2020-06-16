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Украина

Аэропорт "Киев" отменил все международные рейсы: названа причина

9:32 16 июня 2020
Аэропорт «Киев»

Международный аэропорт «Киев», где ранее анонсировали возобновление международных авиарейсов с 15−16 июня, сообщили о переносе сроков запуска регулярного авиасообщения.

«Аэропорт не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 (по местному времени) 17 июня 2020 года», — сообщает администрация.

Отмечается, что это связано с продолжением действия карантина из-за COVID-19 в Киеве.

«Внимательно следите за расписанием рейсов и уточняйте информацию у представителей авиакомпаний», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал на этой неделе старт авиарейсов в ряд зарубежных стран, в том числе и в Европу. Однако улететь в страну, которая еще не открыла границы для туристов из Украины, смогут лишь дипломаты, а также украинцы с рабочими визами или видами на жительство.

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