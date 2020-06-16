Звездный нападающий «МЮ» собрал 25 млн долларов для детей из бедных семей (фото)

Спорт

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд, недавно купивший себе элитный внедорожник в камуфляжных цветах, не забывает и о благотворительности.

Когда школы в Великобритании закрылись в начале марта на карантин, футболист решил не оставаться в стороне от всеобщей проблемы. «Когда я учился в школе, я получал там бесплатное питание. Мама не возвращалась домой примерно до шести часов, поэтому в следующий раз я ел около восьми. Мне повезло, но есть дети, ситуация которых сложнее, они не получают еду дома», — передает слова игрока Independent.

Маркус ставил за цель собрать 100 тысяч фунтов (около 126 тысяч долларов), но после того, как к кампании подключились крупные британские предприятия, сумма стремительно начала увеличиваться. «Сначала пожертвования поступали медленно. Я вложил часть своих денег, 50 или 60 тысяч фунтов, а через два дня мы собрали 140 тысяч. Спустя несколько недель — уже 6−7 миллионов. Такие цифры появились после того, как к нам присоединились крупные компании. И затем сумма достигла 20 млн фунтов. Если бы такое произошло 10 или 15 лет назад, то это однозначно бы повлияло на меня, учитывая то положение, в котором мы находились. Я подумал: если есть возможность помочь людям, и особенно детям, то нужно попытаться сделать это», — отметил растроганный футболист.

После же того, как правительство на время школьных каникул отменило для школьников 15-фунтовые ваучеры, на которые можно было скупиться во время карантина в супермаркете, Рашфорд обратился с открытым письмом к парламенту. «Этим летом мы могли бы гордиться своей сборной: родители и дети размахивали бы флагами на „Уэмбли“. Но стадион можно дважды заполнить детьми, которые лишатся бесплатного питания. Когда их желудки заурчат от голода, смогут ли эти 200 тысяч детей гордиться своей страной? Десять лет назад я был бы одним из тех детей — возможно, сегодня вы бы не услышали мой голос. Без доброты и щедрости сообщества не было бы Маркуса Рэшфорда, которого вы видите сегодня: не было бы 22-летнего темнокожего парня, которому посчастливилось построить карьеру в игре, которую он любит», — написал нападающий.

Отметим, что Маркус не первый год помогает детям из бедных семей. К примеру, на Рождество футболист со своей матерью лично развез 1200 подарков по приютам для малоимущих и бездомных, а отправил подарки с едой и различными предметами первой необходимости детскому дому в Сент-Китс на своей исторической родине.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 100-летний ветеран войны собрал более 37 млн долларов в поддержку работников системы здравоохранения Великобритании, борющимся с пандемией коронавируса.

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