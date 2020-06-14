Украина

Без масок и дистанции: появились фото и видео огромной очереди на границе с Польшей

В пункте пропуска «Шегини» на украинско-польской границе, где ежедневно наблюдаются огромные очереди, люди по-прежнему стоят без масок и не соблюдают необходимую дистанцию.

По информации Госпогранслужбы, за сутки через пункт пропуска «Шегини» проходит около 3500 человек. В последние дни число путешественников, следующих за границу, растет. Заробитчане возвращаются на работу в Польшу.

Каждый час украинские пограничники оформляют около 70 человек, которые покидают Украину. Но людям приходится по несколько часов еще ожидать на украинской территории, чтобы попасть в Польшу. Большинство заробитчан находятся без защитных масок и не соблюдают дистанцию в полтора метра.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что очереди образовались из-за ограничительных мер с польской стороны. Ведомство рекомендовало гражданам, следующим на выход из Украины, учитывать ограничительные меры, введенные смежной стороной и, по возможности, пересекать украинскую-польскую границу легковым транспортом в автомобильных пунктах пропуска «Ягодин», «Краковец» и «Рава-Русская».

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