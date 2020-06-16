Деньги

Банкам запретили штрафовать за просрочку платежей во время карантина

Рада на пленарном заседании 16 июня запретила банкам взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина в связи с пандемией коронавируса. Соответствующие изменения в Хозяйственный кодекс были проголосованы 344 депутатами во втором чтении 16 июня.

В соответствии с документом, банкам запрещено взимать неустойку, пеню за просрочку платежей, накопленные как за время карантина, так и в 30-дневный срок после его окончания.

В первом чтении законопроект был проголосован 13 мая.

Напомним, в повестке дня пленарного заседания 16 июня значится также законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

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