- 12:31 В сеть попало видео меткого удара по позиции снайпера боевиков на Донбассе
- 12:18 В Киеве почти вдвое снизилось число заболевших за сутки: названа причина
- 12:17 Последний путь Гитлера: как в СССР 25 лет прятали тело фюрера
- 12:13 В Киеве из авто украли полмиллиона гривен: в сеть попало видео задержания преступников
- 11:53 Банкам запретили штрафовать за просрочку платежей во время карантина
- 11:52 «Нельзя клеймить»: в «Современнике» сделали официальное заявление о ДТП с Ефремовым
- 11:50 В Одессе едва не устроили самосуд над водителем, у которого случился инсульт за рулем
- 11:43 Еще на одном пункте пропуска с Польшей восстановили автомобильное движение
- 11:27 Умер отец Петра Порошенко
- 11:22 Трое индийских военнослужащих убиты в столкновении на границе с Китаем
- 11:15 Увеличение числа тестов ни при чем: Степанов назвал главную причину роста заболеваемости COVID-19
- 11:09 У Путина обиделись на «поздравление» СБУ с Днем России
Банкам запретили штрафовать за просрочку платежей во время карантина
Рада на пленарном заседании 16 июня запретила банкам взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина в связи с пандемией коронавируса. Соответствующие изменения в Хозяйственный кодекс были проголосованы 344 депутатами во втором чтении 16 июня.
В соответствии с документом, банкам запрещено взимать неустойку, пеню за просрочку платежей, накопленные как за время карантина, так и в 30-дневный срок после его окончания.
В первом чтении законопроект был проголосован 13 мая.
Напомним, в повестке дня пленарного заседания 16 июня значится также законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.66
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?