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В Киеве почти вдвое снизилось число заболевших за сутки: названа причина

12:18 16 июня 2020
В Киеве почти вдвое снизилось число заболевших за сутки: названа причина

В Киеве за минувшие сутки, 15 июня, количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло на 28 человек, 2 человека умерли. Об этом в соцсети сообщил мэр Виталий Кличко. Напомним, в киевскую больницу с пневмонией госпитализировали Елену Зеленскую.

«На сегодня в столице уже 3985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», — написал Кличко.

Среди новых пациентов — 17 женщин в возрасте от 20 до 92 лет и 9-летняя девочка, а также 9 мужчин в возрасте от 18 до 75 лет и 7-летний мальчик.

В больницы города за сутки госпитализировали двух пациентов, остальные заболевшие — на самоизоляции, под контролем медиков.

Тем не менее мэр призвал не расслабляться, объяснив почти двойное снижение новых случаев инфицирования (днем ранее их было 53) установкой МОЗ новой программы по регистрации случаев заболевания и перебоями в работе интернета, некоторые данные обрабатывались с опозданием.

По его словам, «Киевский лабораторный центр МЗ Украины» делал исследования в обычном режиме, но смог внести данные в общую систему уже после отчетного времени.

Напомним, в целом по стране 16 июня было выявлено 666 инфицированных, 11 человек скончались.

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