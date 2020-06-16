Истерика вокруг отсутствия русского языка в McDonald's вызвала у меня смех, — Борислав Береза

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Компания McDonald's оказалась в центре языкового скандала после того, как из меню убрали русский язык. Ситуацию прокомментировал известный политик Борислав Береза, который ранее остро высказался по поводу выделения Украине транша МВФ.

«Есть две острые темы, которые в Украине политиками используются для наращивания электората и одновременно раскалывают общество, — написал на своей странице в Facebook Борислав Береза. — Это темы языка и религии. У меня есть свое видение на это. Я считаю, что государственный язык в Украине должен быть только один. Это украинский. Язык личного общения — какой угодно. И если человек, живя в Украине, не способен выучить государственный язык, то это его проблема, а не проблема окружающих. И я такое видел не только в Украине. Я видел в Сан-Франциско китайцев, которые, живя там, не говорят по-английски. Я видел в Израиле наших иммигрантов, которые, живя там по 20−30 лет, не учат язык и знают лишь несколько десятков слов, необходимых для того, чтоб делать покупки в магазине. Я лично знаком с казахом, который живет с 2000-го в Мюнхене, но по-немецки не говорит. Это его выбор. Так что тут мы не уникальны.

Я родился и рос в Киеве. В школе я не изучал украинский язык, что не мешало мне читать книги и журналы на украинском и смотреть украинское тв. Стивена Кинга и Кена Кизи я впервые читал на русском, а Марио Пьюзо и Борхеса на украинском. Во дворе говорили на русском и украинском. Поэтому для меня языковой вопрос надуманный. В моем кругу общения всегда были люди, которые говорили на обоих языках. И когда я увидел истерику вокруг отсутствия русского языка в McDonald's, то мне стало смешно. Потому что в мовном вопросе уже «до@бались до мышей», извините за обсценную лексику. Кстати, такую же реакцию у меня вызывает вопрос у меня в комментариях «чому не на мові».

Эта проблема решается просто. Вам что-то не нравится? Идите мимо! Вам не нравится то, что в McDonald's в меню нет русского языка? Идите мимо. И поверьте, что McDonald's этого не заметит. От слова совсем. Кому-то не нравится то, что у меня есть ненемало текстов на русском языке? Не читайте их. И в первом и во втором случае это вопрос выбора. Хотите голодать физически или информационно? Это ваш выбор. Но не стоит истерить. Более того. Помните, что в личном общении вы можете использовать любой язык. Хоть хинди, мандарин или финский. Но в любом случае официальным государственным языком остается именно украинский. И это правильно. Поэтому меньше эмоций и больше логики. И не ведитесь на мелких провокаторов, которые пытаются на темах языка и религии раскалывать общество. Думайте. Всегда. И помните, что чем больше языков вы знаете — тем больше открыт для вас мир. У меня есть желание начать учить испанский. И я планирую этим заняться. Ведь знать 5 языков это лучше, чем знать 4. И никакого дискомфорта для меня нет".

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