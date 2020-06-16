Стало известно о новых случаях коронавируса среди украинских пограничников

Украина

В Украине 15 июня коронавирусную инфекцию диагностировали еще у двух сотрудников Государственной пограничной службы. Напомним, в мае на самоизоляцию отправили пограничников, контактировавших с COVID-позитивными путешественниками.

Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы, речь идет о силовиках, работающих в Черновицкой и Волынской областях.

Всего по состоянию на 16 июня в Государственной пограничной службе Украины было зафиксировано 73 инфицированных, из них выздоровели 45 человек, 27 человек продолжают лечиться, один пограничник скончался.

Напомним, в начале мая СМИ сообщили об инфицировании главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко, однако он это опроверг.

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