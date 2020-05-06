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У двоих вернувшихся из-за границы украинцев заподозрили коронавирус
У двоих граждан, которые ехали в Украину через государственную границу, экспресс-тестирование показало COVID-2019. Напомним, что на 6 мая в стране коронавирусную инфекцию подтвердили у 13 184 граждан.
Как сообщили в Госпогранслужбе, украинцев увезли на обсервацию в инфекционную больницу Львова. А пограничников, контактировавших с ними, отправили на самоизоляцию по месту жительства.
Всего за минувшие сутки госграницу на въезд и выезд пересекли почти 12 тысяч человек. В том числе и 100 украинцев, которые прилетели на родину из Дортмунда (Германия) эвакуационным рейсом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», врач-инфекционист высшей категории, кандидат медицинских наук Юрий Жигарев считает, что «быстрые» тесты, которые свободно продаются в аптеках, часто дают недостоверный результат.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.