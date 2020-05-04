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Украина

Глава Госпогранслужбы сдал тест на коронавирус: стал известен результат

21:39 4 мая 2020 153
Сергей Дейнеко
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко уверяет в удовлетворительном состоянии своего здоровья — утром температура тела составляла 36,3 градусов.

Фото Сергея Дейнеко

В своем Facebook высокопоставленный пограничник констатировал также, что в Госпогранслужбе температурный скрининг проводит каждый сотрудник, заходящий на территорию служебных помещений, и он не составляет исключения.

«Результат моего теста, который я сознательно сдал — ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ», — отметил Дейнеко.

Он также гарантировал, что в случае, если в какой-то период заболевание подтвердится, он сам все прокомментирует первым.

Напомним, народный депутат Вадим Новинский, у которого коронавирус обнаружили в апреле, заявил, что получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

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