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Красавица-шпажистка Харлан воссоединилась с бойфрендом после карантина: милое фото
Олимпийская чемпионка по фехтованию на шпагах Ольга Харлан, первой из украинок ставшая прототипом всемирно известной куклы Барби, после открытия границ и возобновления авиасообщения в стране отправилась в Италию, где наконец-то воссоединилась со своим бойфрендом итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.
«А вот и мы! Наконец-то вместе! Слова излишни», — подписала наша соотечественница под веселым фото на своей странице в Instagram, отметив при этом, что находится в городе Болонья на севере Апеннинского полуострова.
Добавим, что с того момента, как закрылись границы из-за угрозы распространения коронавируса, спортсменка тяжело переживала расставание с любимым и невозможность полноценно тренироваться. «Я живу с надеждой, потому что я хочу вернуться в зал, я хочу увидеть своего парня. Я живу с надеждой, что вскоре откроют границы и мы воссоединимся. В первую очередь, что мы воссоединимся, и во вторую — что мы начнем тренироваться», — говорила Ольга в комментарии XSPORT.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ольга Харлан и другие известные украинские спортсменки показали, как дома поддерживают фигуру в условиях карантина.106
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..