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Пытки и убийства украинцев: Гиркину объявили новое подозрение
Бывшему «министру обороны ДНР» сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны — эту должность до августа 2014 года занимал гражданин России Игорь Гиркин (Стрелков), который также является подозреваемым в деле об авиакатастрофе «Боинга» Малазийских авиалиний, сбитого из российского «БУКа» в небе над Донецком.
«Гражданину Российской Федерации, главарю одного из иррегулярных незаконных вооруженных формирований, контролируемых РФ, бывшему так называемому „министру обороны ДНР“ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», — сообщают в Офисе генпрокурора Украины и добавляют, что россиянин объявлен в розыск, суд дал разрешение на его задержание для привода в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
В сообщении отмечается, что в период с 17 по 19 апреля 2014 года (Гиркин руководил «министерством обороны» до августа 14-го. — Авт.) подозреваемый, действуя по предварительному сговору с подчиненными ему боевиками, осуществлял организацию поиска и похищения на территории Донецкой области патриотически настроенных граждан Украины. Затем этих граждан перемещали в специально обустроенное здание на территории Славянска, где пытали, били и использовали другие насильственные действия, направленные на причинение сильных физических и нравственных страданий с целью мести за проукраинскую позицию.
«Исполняя приказы подозреваемого, подчиненные ему боевики умышленно лишили жизни, по меньшей мере, троих человек, которых незаконно удерживали и пытали», — добавили в Офисе генпрокурора.
Также сообщается, что согласно статьям 27, 29, 32, 147 Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949, применение против гражданского населения мер, направленных на причинение сильных физических страданий и мероприятий, направленных на убийство указанных лиц, запрещено и, как следствие, совершение таких действий является нарушением Конвенции .
К указанным преступлениям срок давности не применяется, что предусмотрено ч. 5 ст. 49 УПК Украины, Конвенцией о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества и Европейской конвенцией о неприменении сроков давности к преступлениям против человечности и военным преступлениям.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Гиркина считают причастным к расстрелу автомобиля с сотрудниками СБУ в апреле 2014 года возле Славянска, во время которого погиб капитана СБУ Геннадий Биличенко.
Фото из Википедии.
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