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Один из подозреваемых в трагедии рейса МН-17 заявил о готовности свидетельствовать в Гааге
Один из подозреваемых, который проходит по делу рейса МН17, сбитого летом 2014 года над Донбассом, изъявил желание участвовать в судебном процессе и хочет, чтобы его защищала нидерландская юридическая фирма. Об этом сообщили в Окружном суде в Гааге.
«Недавно суд получил сообщение о том, что как минимум один из подозреваемых изъявил желание быть представленным в суде нидерландским защитой», — цитирует сообщение суда «Укринформ».
В суде не назвали имя потенциального участника процесса и название юридической фирмы, которая будет представлять интересы подозреваемого.
Напомним, пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит из российского «БУКа» над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.
19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые причастны к транспортировке и боевому применению «БУКа», сбившего МН17. Трое из них россияне — бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), российский генерал Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый — украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».
Кроме того, власти Нидерландов хотели, чтобы Москва обеспечила явку в суд важного свидетеля Владимира Цемаха, который заявлял о своем непосредственном участии в транспортировке российского «Бука».
Судебное разбирательство по делу о катастрофе авиалайнера рейса МН17, начнется в марте 2020 года.
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