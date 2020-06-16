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Чемпионка мира погибла, сорвавшись со 150-метровой скалы (фото)
Чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров 16-летняя француженка Люси Дуади трагически погибла во время тренировки в Альпах, преодолевая участок между секторами для скалолазания на границе муниципалитетов Кроль и Сент-Панкрас в ее родном департаменте Изер.
Как сообщает издание Paris Match, девушка стала жертвой рокового стечения обстоятельств, поскольнувшись и упав со 150-метровой высоты. «В 16 лет у нее впереди была вся жизнь. Эта ужасная новость для ее товарищей, тренеров и клуба скалолазания, но сегодня в трауре вся федерация», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федерации скалолазания Франции.
Добавим, что девушка выступала в дисциплине боулдеринг (серия коротких, 5—8 перехватов, предельно сложных трасс), которая включена в программу Олимпиады-2020 в Токио. В статусе чемпионки мира среди юниоров Дуади, несмотря на юный возраст, успела дебютировать в прошлом году во взрослых соревнованиях, попав в десятку на этапе Кубка мира в Колорадо.
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