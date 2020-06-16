26.64 / 26.86 29.84 / 30.31
Киев: +24
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Чемпионка мира погибла, сорвавшись со 150-метровой скалы (фото)

14:50 16 июня 2020
Люси Дуади

Чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров 16-летняя француженка Люси Дуади трагически погибла во время тренировки в Альпах, преодолевая участок между секторами для скалолазания на границе муниципалитетов Кроль и Сент-Панкрас в ее родном департаменте Изер.

Как сообщает издание Paris Match, девушка стала жертвой рокового стечения обстоятельств, поскольнувшись и упав со 150-метровой высоты. «В 16 лет у нее впереди была вся жизнь. Эта ужасная новость для ее товарищей, тренеров и клуба скалолазания, но сегодня в трауре вся федерация», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федерации скалолазания Франции.

Добавим, что девушка выступала в дисциплине боулдеринг (серия коротких, 5—8 перехватов, предельно сложных трасс), которая включена в программу Олимпиады-2020 в Токио. В статусе чемпионки мира среди юниоров Дуади, несмотря на юный возраст, успела дебютировать в прошлом году во взрослых соревнованиях, попав в десятку на этапе Кубка мира в Колорадо.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист бразильского «Индепендьенте» Кайо Фелипе погиб от удара током при запуске воздушного змея.

525

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Перестрелка в Нарзани

В Ингушетии устроили кровавую бойню из-за земли: много погибших (видео)

Екатерина Катющева

Ее называли Железной Леди: в Одессе попрощались с погибшей участницей ультрамарафона Екатериной Катющевой (фото)

Люси Дуади

Чемпионка мира погибла, сорвавшись со 150-метровой скалы (фото)

флаги

У Путина нервно отреагировали на новый статус Украины в НАТО

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер