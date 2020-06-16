Здоровье и медицина

Проверка на коронавирус: стало известно, во сколько обойдется ПЦР-тестирование

В Украине ежедневно увеличивается число людей, прошедших тестирование на коронавирус. Многие делают это по собственной инициативе и за свои деньги.

Как сообщает ТСН.ua, проведение в частной клинике ПЦР-теста, который выявляет болезнь, обойдется в Киеве в 4 500 грн, в региональных лабораториях тестирование дешевле — всего 1 000 грн.

Стоимость проверки методом ИФА, который выявляет антитела к COVID-19, — от 100 грн в регионах и до 950 в Киеве.

Сейчас в Украине лаборатории ежесуточно проводят до 11 тысяч тестов методом ПЦР и около трех тысяч ИФА-тестов. Спрос на добровольную проверку продолжает расти.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье мошенники продают справки о результатах ПЦР-тестирования на коронавирус.

157

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter