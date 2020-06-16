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Украина

Увеличение числа тестов ни при чем: Степанов назвал главную причину роста заболеваемости COVID-19

11:15 16 июня 2020
Смерть от коронавируса

В Министерстве здравоохранения не связывают высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине, который фиксируется на протяжении последней недели, с увеличением количества ПЦР-тестирований. По словам министра на традиционном пресс-брифинге в Киеве, скорее всего, вину следует возлагать на тех, кто «перепутал» смягчение карантина с полной отменой всех ограничений.

«Если мы говорим о количестве тестирований, вы видите, что около 10 тыс. тестирований методом ПЦР мы уже делаем порядка двух недель, а значительный рост новых подтвержденных случаев коронавируса начался на предыдущей неделе, когда мы четко перешли порог и начали ставить антирекорды более 600», — объяснил Максим Степанов.

Кроме того, по словам министра, в Минздраве констатируют некоторые вспышки в определенных населенных пунктах, связанные с проведением праздников без соблюдения противоэпидемических мер.

Именно в этих регионах возможно усиление карантинных мер в рамках адаптивного карантина.

«Что касается усиления карантинных мер, у нас действует адаптивный карантин, который четко предусматривает критерии, по которым может определятся усиление карантина на той или иной территории»,— сказал он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский, жену которого пришлось госпитализировать с двусторонней пневмонией, поручил правительству определить причину резкого роста заболеваемости COVID-19.

В свою очередь харьковский медик прямо назвал виновных в росте смертности от COVID-19.

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