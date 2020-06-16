- 14:28 Шмыгаль хочет ужесточить наказание за нарушение масочного режима
- 14:20 Проверка на коронавирус: стало известно, во сколько обойдется ПЦР-тестирование
- 13:59 Названа возможная дата открытия детских лагерей в Украине
- 13:58 Пьяные военные устроили стрельбу возле детского центра в Одессе: детали и фото происшествия
- 13:40 Пытки и убийства украинцев: Гиркину объявили новое подозрение
- 13:39 В Ивано-Франковской области решили ужесточить карантин: что попадает под запрет
- 13:36 Насиловал маленьких дочь и пасынка: в Одессе суд объявил приговор педофилу
- 13:33 Вместо министра культуры Ткаченко в Раду зашел новый «слуга народа»: кто такой Денис Маслов
- 13:18 Бывшей «Мисс Колумбии» ампутировали ногу – она показала фото из больницы
- 13:17 «Отобрало дар речи»: ONUKA впервые рассказала о беременности
- 13:10 Россия засекретила данные о поставках газа в ОРДЛО
- 12:58 «Новая почта» отправила в 11 больниц финальную партию гуманитарной помощи
Шмыгаль хочет ужесточить наказание за нарушение масочного режима
Правительство Украине не готово отменять обязательность ношения масок, однако может отказаться от необходимости ношения защитных средств на улицах. Напомним, в Министерстве здравоохранения объяснили рост заболеваемости недисциплинированностью украинцев.
Как заявил на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в ближайшее время в Раде внесут инициативу об усилении административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте.
Читайте также: «Не надейтесь, что вас успеют спасти»: украинский врач показал, что творится в реанимации инфекционной больницы
«Людям надо разъяснять эти вопросы. По соблюдению социальной дистанции, по соблюдению масочного режима. Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте. Очень важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения этих социальных мер», — заявил премьер-министр.
Напомним, на этом же заседании комиссии было решено отсрочить до 1 июля открытие детских оздоровительных лагерей.19
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...