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Украина

Шмыгаль хочет ужесточить наказание за нарушение масочного режима

14:28 16 июня 2020
Шмыгаль хочет ужесточить наказание за нарушение масочного режима

Правительство Украине не готово отменять обязательность ношения масок, однако может отказаться от необходимости ношения защитных средств на улицах. Напомним, в Министерстве здравоохранения объяснили рост заболеваемости недисциплинированностью украинцев.

Как заявил на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в ближайшее время в Раде внесут инициативу об усилении административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте.

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«Людям надо разъяснять эти вопросы. По соблюдению социальной дистанции, по соблюдению масочного режима. Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте. Очень важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения этих социальных мер», — заявил премьер-министр.

Напомним, на этом же заседании комиссии было решено отсрочить до 1 июля открытие детских оздоровительных лагерей.

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