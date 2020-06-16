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Украина

Названа возможная дата открытия детских лагерей в Украине

13:59 16 июня 2020
Названа возможная дата открытия детских лагерей в Украине

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 16 июня не согласовала открытие детских оздоровительных лагерей ранее 1 июля. Напомним, ранее это планировалось сделать еще 10 июня.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что открытию лагерей мешает клиническая ситуация по COVID-19, которая остается «достаточно напряженной».

При этом он указал на вероятность вспышек в лагерях других инфекционных болезней, по аналогии с 2018−19 годами.

Еще один контраргумент — в лагеря будут приезжать дети из разных регионов, в которых разная эпидемиологическая ситуация, которая может способствовать распространению коронавируса между регионами Украины.

«Мы считаем, что открытие заведений оздоровления в настоящее время является преждевременным. В то же время мы не исключаем такого решения, начиная с 1 июля, но не раньше. Нам нужно дополнительно отследить эпидемической ситуации, и в течение недели мы будем принимать решение в зависимости от условий адаптивного карантина», — подытожил министр здравоохранения.

По его словам, окончательное решение о работе детских лагерей правительство примет 22 июня.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее на внеочередном заседании региональная комиссия по ТЭБ и ЧС решила усилить карантинные ограничения в Ивано-Франковской области.

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