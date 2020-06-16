26.64 / 26.86 29.84 / 30.31
Киев: +24
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Рада сделала шаг к принятию важного для заробитчан закона

14:48 16 июня 2020
Заробитчане

Рада приняла в первом чтении проект Закона «О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством при трудоустройстве за границу». Напомним, «ФАКТЫ» осуществляют онлайн-трансляцию заседания парламента.

Документ представляет собой изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, законы Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности», «О внешней трудовой миграции» и «О занятости населения». Он предусматривает замену лицензирования хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом подачей субъектом хозяйствования декларации об осуществлении деятельности по предоставлению услуг по посредничеству в трудоустройстве за границей. При этом такая компания должна быть включена в перечень таких субъектов, который ведется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции.

Посредническим рекрутинговым фирмам запрещено получать от граждан гонорары, комиссионные и другие вознаграждения.

Кроме того, планируется установить административную ответственность за нарушение законодательства о деятельности таких субъектов хозяйствования.

Напомним, ранее Рада запретила банкам взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина в связи с пандемией коронавируса.

272

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Перестрелка в Нарзани

В Ингушетии устроили кровавую бойню из-за земли: много погибших (видео)

Екатерина Катющева

Ее называли Железной Леди: в Одессе попрощались с погибшей участницей ультрамарафона Екатериной Катющевой (фото)

Люси Дуади

Чемпионка мира погибла, сорвавшись со 150-метровой скалы (фото)

флаги

У Путина нервно отреагировали на новый статус Украины в НАТО

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер