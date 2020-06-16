Рада сделала шаг к принятию важного для заробитчан закона

Украина

Рада приняла в первом чтении проект Закона «О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством при трудоустройстве за границу». Напомним, «ФАКТЫ» осуществляют онлайн-трансляцию заседания парламента.

Документ представляет собой изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, законы Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности», «О внешней трудовой миграции» и «О занятости населения». Он предусматривает замену лицензирования хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом подачей субъектом хозяйствования декларации об осуществлении деятельности по предоставлению услуг по посредничеству в трудоустройстве за границей. При этом такая компания должна быть включена в перечень таких субъектов, который ведется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции.

Посредническим рекрутинговым фирмам запрещено получать от граждан гонорары, комиссионные и другие вознаграждения.

Кроме того, планируется установить административную ответственность за нарушение законодательства о деятельности таких субъектов хозяйствования.

Напомним, ранее Рада запретила банкам взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина в связи с пандемией коронавируса.

272

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter