Украина

Боевики обстреляли школу и жилые дома в Марьинке

В среду, 11 марта, боевики обстреляли общеобразовательную школы № 2 города Марьинка. За день до этого оккупанты произвели мощный обстрел под Донецком.

Штаб ООС сообщает, что российские оккупанты пренебрегли нормами гуманитарного права и обстреляли из автоматических гранатометов и стрелкового оружия жилые кварталы, которые расположены на окраинах Марьинки.

В районе обстрела находилась и школа № 2. В результате в смертельной опасности оказались ученики, оставшиеся на седьмой урок, и дети младших классов из группы продленного дня. Всех оперативно эвакуировали в бомбоубежище школы.

После завершения обстрела сотрудники Нацполиции развезли учеников и персонал школы по домам. К счастью, погибших и раненых нет.

Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что ВСУ будут открывать огонь по противнику, если его действия будут нести угрозу жизни или здоровью мирных жителей.

Ранее сообщалось, что боевики атаковали машину медиков.

Фото: rbc.ua

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