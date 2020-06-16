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После того, как в Украине отменили пробное ВНО 15 и 17 июня, предложив пройти его дистанционно, в Украинском центре оценивания качества образования обратились с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю.
В документе, в частности, идет речь об обсуждаемом механизме возвращения средств участникам пробного ВНО в 2020 году.
«Принятие любых решений по вопросам ВНО должно происходить при участии представителей Украинского центра оценивания качества образования, когда специалисты могут разъяснить определенные специфические черты системы», — говорится в письме.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполняющая обязанности министра образования Украины Любомира Мандзий заявляла, что ВНО-2020 могут перенести на август либо провести его онлайн.
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