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Украина

Грозит "волна общественного возмущения": от Шмыгаля требуют решить вопрос с компенсацией за отмену пробного ВНО

15:54 16 июня 2020
Человек с ручкой и блакнотом

После того, как в Украине отменили пробное ВНО 15 и 17 июня, предложив пройти его дистанционно, в Украинском центре оценивания качества образования обратились с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю.

В документе, в частности, идет речь об обсуждаемом механизме возвращения средств участникам пробного ВНО в 2020 году.

«Принятие любых решений по вопросам ВНО должно происходить при участии представителей Украинского центра оценивания качества образования, когда специалисты могут разъяснить определенные специфические черты системы», — говорится в письме.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполняющая обязанности министра образования Украины Любомира Мандзий заявляла, что ВНО-2020 могут перенести на август либо провести его онлайн.

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