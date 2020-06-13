Пробное ВНО все-таки состоится: участникам дали разъяснения

Украина

Украинский центр оценивания качества образования отреагировал на отмену пробного ВНО 15 и 17 июня. Напомним, решение об этом Кабинет Министров принял с учетом резкого роста количества инфицированных в Украине.

Теперь абитуриентам предложено пройти тестирование дистанционно.

Для этого они должны 15 и 17 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу на сайте Центра. Там можно будет загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе/другому предмету по выбору абитуриента.

Ответы нужно внести в сервис определения результатов до 17 и 19 июня соответственно.

Во время работы с тестовой тетрадью следует соблюдать временные рамки и не отвлекаться. Сервис определения результатов будет работать с 11:00 15 июня до 18:00 19 июня.

Напомним, в настоящее время в правительстве рассматривается идея отмены ВНО-2020, однако она встретила жесткое противодействие со стороны педагогов.

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