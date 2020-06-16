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Домашний арест Стерненко перенесли из Одессы в Киев
Одесскому активисту Сергею Стерненко, которого суд отправил под круглосуточный домашний арест, изменили адрес для отбывания меры пресечения.
Судья Шевченковского районного суда Киева изменила адрес для круглосуточного домашнего ареста Стерненко — с воинской части в Одессе, где он зарегистрирован, на место фактического проживания в Киеве.
Напомним, Стерненко подозревают в умышленном убийстве, совершенном в 2018 году, когда активист ранил одного из напавших на него мужчин. Позднее нападавший скончался. Стерненко настаивает, что это была необходимая самооборона. Также активисту подозревают в незаконном ношении холодного оружия.
Судебное заседание по делу Стерненко проходило на фоне стычек и жестких задержаний активистов.76
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