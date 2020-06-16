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Украина

Домашний арест Стерненко перенесли из Одессы в Киев

16:33 16 июня 2020
Стерненко

Одесскому активисту Сергею Стерненко, которого суд отправил под круглосуточный домашний арест, изменили адрес для отбывания меры пресечения.

Судья Шевченковского районного суда Киева изменила адрес для круглосуточного домашнего ареста Стерненко — с воинской части в Одессе, где он зарегистрирован, на место фактического проживания в Киеве.

Напомним, Стерненко подозревают в умышленном убийстве, совершенном в 2018 году, когда активист ранил одного из напавших на него мужчин. Позднее нападавший скончался. Стерненко настаивает, что это была необходимая самооборона. Также активисту подозревают в незаконном ношении холодного оружия.

Судебное заседание по делу Стерненко проходило на фоне стычек и жестких задержаний активистов.

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