Украина

Домашний арест Стерненко перенесли из Одессы в Киев

Одесскому активисту Сергею Стерненко, которого суд отправил под круглосуточный домашний арест, изменили адрес для отбывания меры пресечения.

Судья Шевченковского районного суда Киева изменила адрес для круглосуточного домашнего ареста Стерненко — с воинской части в Одессе, где он зарегистрирован, на место фактического проживания в Киеве.

Напомним, Стерненко подозревают в умышленном убийстве, совершенном в 2018 году, когда активист ранил одного из напавших на него мужчин. Позднее нападавший скончался. Стерненко настаивает, что это была необходимая самооборона. Также активисту подозревают в незаконном ношении холодного оружия.

Судебное заседание по делу Стерненко проходило на фоне стычек и жестких задержаний активистов.

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