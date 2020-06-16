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На Ровенщине изъяли почти тонну нелегального янтаря: подробности масштабной спецоперации (фото)
Во вторник, 16 июня, сотрудник правоохранительных органов Ровенщины провели масштабную спецоперацию, в ходе которой прошли санкционированные обыски в местах хранения «солнечного камня» (напомним, ранее сотрудники СБУ блокировали незаконную добычу янтаря-сырца, которую за мзду «курировал» чиновник патрульной полиции Ровенской области).
— Местные жители организовали скупку незаконно добытого янтаря, который потом экспортировали за рубеж, минуя таможенный контроль. Так же во время экспорта использовались поддельные документы об его происхождении, — сообщает ГУ Национальной полиции Ровенской области.
В настоящий момент уже изъят янтарь-сырец разной фракции общим весом более 850 килограммов, стоимость которого, по предварительным данным, составляет 1,2 миллиона долларов. Среди изъятого есть килограммовые камни, имеющие историческую ценность. Цена такого экземпляра на «черном» рынке начинается с 10 тысяч долларов.
Как уточняет прокуратура Ровенской области, нелегальным бизнесом занимались два брата из Владимирецкого района. Злоумышленникам грозит до семи лет заключения с конфискацией имущества.
Ранее была пресечена деятельность полицейских, которые «крышевали» масштабную добычу янтаря в Ровенской области. Тем временем в сети появилось видео жутких последствий незаконной добычи янтаря.
Фото предоставлено ГУ Нацполиции в Ровенской области
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