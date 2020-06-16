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Миллион за похудение: раскрыт секрет постройневшего Баскова (фото)
Карантин позитивно повлиял на фигуры российских звезд. Еще недавно, например, продюсер Максим Фадеев рассказывал, как похудел на 82 килограмма. А сейчас певец Николай Басков восхитил поклонников стройным телом.
Николаю удалось сбросить 16 килограмм и как минимум десяток лет. На шоу Ивана Урганта он говорил, что все это — результат тренировок и правильного питания. «Жир не откачивал», — отметил Басков, добавив, что так похудеть может каждый.
Журналисты же узнали, что худел Басков не просто так, а за большие деньги. Три недели Николай находился в элитной карельской клинике.
Там у певца была собственная программа лечебного голодания, детокс, хиромассаж, ксеноновая терапия и даже антистресс-практика.
А еще — номер в четыре комнаты, личная сауна, терраса и отдельный штат сотрудников клиники. Обошлось это в почти в миллион рублей.
А 300 тысяч Басков потратил на филлеры, ботокс и другие услуги косметологов.
Напомним, ранее популярный российский актер Павел Деревянко объяснил, зачем Владимир Путин колет ботокс.21
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