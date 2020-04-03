27.18 / 27.68 29.16 / 29.94
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Как похудеть на 82 килограмма: Максим Фадеев поделился секретом

17:34 3 апреля 2020 468
Максим Фадеев
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев, который осенью прошлого года пережил клиническую смерть, похудел на 82 килограмма.

Об этом он рассказал каналу Super.ru. «Я весил 198 килограммов 700 грамм, сейчас я вешу 116», — уточнил Фадеев.

Он также поделился секретом похудения. Все дело в воде. Ее Фадеев советует выпивать утром, днем и вечером по 600 миллилитров. Вода должна быть «приятно обжигающей горло, только не кипяток».

«Вы даже не представляете, как вес будет уходить. Можете есть так же, как и всегда, но сначала выпивайте, а потом ешьте. Вы удивитесь, но после этого вы и больше трех ложек не съедите», — пообещал Фадеев.

Напомним, ранее Елена Степаненко похудела на 42 кг.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

врачи в костюме химзащиты

Под Херсоном за выдачу родственникам тела женщины, умершей от COVID-19, медикам грозит тюрьма

Киев в солнечную погоду&nbsp;— Золотые ворота

Киев «переместился» на юг на 400 километров: шокирующие выводы экспертов

Умань

«Не подпускал к себе врачей»: в Умани умер иностранец с коронавирусом

врачи

«Помогут в борьбе с коронавирусом»: Зеленский отправляет в Италию бригаду украинских медиков

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер