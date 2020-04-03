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Как похудеть на 82 килограмма: Максим Фадеев поделился секретом
Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев, который осенью прошлого года пережил клиническую смерть, похудел на 82 килограмма.
Об этом он рассказал каналу Super.ru. «Я весил 198 килограммов 700 грамм, сейчас я вешу 116», — уточнил Фадеев.
Он также поделился секретом похудения. Все дело в воде. Ее Фадеев советует выпивать утром, днем и вечером по 600 миллилитров. Вода должна быть «приятно обжигающей горло, только не кипяток».
«Вы даже не представляете, как вес будет уходить. Можете есть так же, как и всегда, но сначала выпивайте, а потом ешьте. Вы удивитесь, но после этого вы и больше трех ложек не съедите», — пообещал Фадеев.
Напомним, ранее Елена Степаненко похудела на 42 кг.
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