Популярный российский актер объяснил, зачем Путин колет ботокс (видео)

Шоу-бизнес

Российский актер театра и кино Павел Деревянко поддерживает президента РФ Владимира Путина, который делает инъекции ботокса и другие омолаживающие процедуры.

Об этом Деревянко заявил в интервью Юрию Дудю.

«Ты, когда на вождя смотришь, как думаешь, есть там ботокс?» — спросил Дудь у собеседника. «Есть, конечно», — ответил Деревяненко.

«А понимаешь логику? Вот я не понимаю. Зачем?» — удивился журналист. «Чтобы эстетично все выглядело. Это нормально», — отметил Деревянко.

«На него все смотрят, это все лишние детали, которые могут кого-то раздражать, кого-то уводить от сути», — добавил он.

Сам Деревянко признался, что колол ботокс в 35 лет, чтобы избавиться от морщин, но ему не понравилось.

Напомним, в сети недавно заметили, что Путин резко постарел, похоже, «уколы красоты» не помогают.

198

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter