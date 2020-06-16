Происшествия

На Киевщине ребенок вылез на крышу поезда и погиб от удара током

В Белой Церкви произошла трагедия на железнодорожном вокзале — ребенок влез на крышу вагона и погиб от удара электрическим током. Ранее похожий случай произошел во Львовской области.

Трагедия в Киевской области случилась 16 июня около трех часов дня.

Прибывшие на место спасатели установили, что на товарном вагоне находились провода под напряжением.

Тело двенадцатилетнего мальчика от удара током обгорело.

После отключения линии электропередач от напряжения, сотрудники ГСЧС с помощью спасательной веревки сняли тело ребенка.

Напомним, в конце мая на Волыни от удара током погиб 16-летний подросток, который влез на 10-метровую электроопору ради эффектного фото. Ранее похожий случай произошел в Николаевской области.

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