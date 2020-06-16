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Гламур

Не пропадать же добру: Слава Каминская надела на пляж свадебное платье (фото)

19:19 16 июня 2020
Слава Каминская

Популярная певица Слава Каминская, которая ранее рассекретила своего бойфренда, решила оригинально попрощаться с прошлым — носить платье, в котором выходила замуж, на пляж.

«Это было свадебное платье 5 лет назад. Че добру пропадать? Пляж же», — дерзко подписала певица свое фото в белом наряде.

Слава

Слава

«Очень красивое и практичное платье», «Удачная покупка: и под венец, и на пляж», — похвалили Славу поклонники.

Кстати, похоже, Слава собралась замуж в третий раз, ведь не просто так называет мать нового бойфренда «свекрушенькой».

Напомним, что первым мужем Славы был ее друг Евгений. Фамилию его певица никогда не называла. Пара скоромно расписалась в 2012 году, а уже в следующем году развелась.

Слава

Фото like.lb.ua

Слава

В 2014 году Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского. А в 2019 году певица заявила, что они с мужем разводятся.

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