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Слава Каминская впервые показала возлюбленного-депутата (фото)
Популярная певица Слава Каминская, рассказавшая ранее о новом бойфренде, рассекретила его имя. Солистка группы «НеАнгелы» опубликовала на своей странице в Instagram фото с Нательей Гордиенко (Кацуба) и заинтриговала подписью под ним. «Свекрушенька», — написала Слава. Подробностей дружбы и взаимоотношений с женщиной она раскрывать не стала.
Также в Instastories появилось фото, на котором 35-летняя Слава позирует с мужчиной, очень похожим на бывшего члена правления НАК «Нафтогаз», экс-депутата Партии регионов Сергея Кацубу, чьей матерью является Гордиенко.
Поклонники в комментариях узнали на снимке Сергея Кацубу и его мать, активно поддерживающую скандального Шария.
«Топит за Шария», «Это Наталья Ивановна Кацуба, мать Сергея и Александра Кацуб. А на фото в сторис Сергей Кацуба», «Серйозно?! „Свекрушенька“, яка підтримує Шарія? Слів нема просто», — пишут в комментариях.
Слава пока отношения с Кацубой не комментирует. В следующем своем посте она возмущается, что вокруг ее личной жизни придумывают разные сценарии.
«Дай только малейший повод и чья-то бурная фантазия придумает сценарий моей личной жизни в разных вариациях», — написала певица.
Ранее Каминской приписывали роман с актером Павлом Вишняковым. Вместе их заметили на отдыхе на Бали.118
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.