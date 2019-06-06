Слава из «НеАнгелов» разводится с мужем

Шоу-бизнес

Скоро на одну семейную пару в украинском шоу-бизнесе станет меньше. Все же, нет дыма без огня. Периодически возникали слухи о неладах в семье участницы группы «НеАнгелы» Славы, откровенно рассказавшей о своих пластических операциях, и хирурга Эдгара Каминского. И вот шокирующая новость — он подал в суд заявление о расторжении брака. Информация об этом значится в реестре дел, назначенных к рассмотрению в Подольском районном суде Киева.

Оказывается, заявление было подано еще 19 апреля. Пару могут развести уже 12 июня, на этот день назначено заседание суда.

Ни Слава, ни Эдгар развод не комментируют. Последний раз они появлялись вместе на Пасху. Тогда семья выглядела вполне счастливо. В начале апреля супруги вместе побывали в США, публиковали в социальных сетях совместные фото.

А примерно через неделю, 19 апреля, было зарегистрировано заявление о разводе. Стоит отметить, что это уже второй иск Эдгара Каминского за последние полтора года. В первый раз паре удалось побороть кризис в отношениях.

«Ну, мы же выросли в разных семьях. У нас разные характеры, Эдгар спокойный, я более вспыльчива. То, что для меня норма, для него не норма. То, что для меня ненормально абсолютно, он воспринимает это нормально. В каждой семье, мне кажется, в которой есть нолик, еще плюс в совместной жизни, у всех были какие-то такие ситуации», — рассказывала Слава в интервью «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Напомним, Слава и Эдгар воспитывают сына Леона и дочь Лауру.

Ранее «ФАКТЫ» писали о драматичном разводе семейной пары Вячеслава Узелкова и Марины Боржемской. Также в СМИ появилась информация, что Ирина Шейк ушла от Брэдли Купера.

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