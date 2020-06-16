- 20:04 Стало известно, во сколько Украине обошлась отмена пробного ВНО, но как вернуть за него деньги — никто не знает
- 19:59 Пока оснований нет: Шмыгаль сообщил, при каких условиях перенесут ВНО
- 19:38 Катастрофа украинского «Боинга» в Иране: адвокат семей погибших указал на странные детали
- 19:18 Ничего святого: стало известно, кто обокрал волонтера Панича после его смерти
- 18:53 На Киевщине ребенок вылез на крышу поезда и погиб от удара током
- 18:39 Ливень затопил Николаев: фото и видео настоящего наводнения в центре города
- 18:24 СБУ разоблачила командира военного корабля, работавшего на ФСБ России
- 18:00 Зарезал супругов и изувечил детей: под Одессой жестокого убийцу приговорили к пожизненному заключению
- 17:53 Шайка из Крыма похищала в Украине элитные автомобили с помощью новейших технологий
- 17:41 Полицейский выбросил жену с балкона на глазах у дочери: подробности жуткого случая в Северодонецке
- 17:37 В России грузовик без тормозов устроил мясорубку на трассе: жуткое видео
- 17:33 На Ровенщине изъяли почти тонну нелегального янтаря: подробности масштабной спецоперации
Катастрофа украинского «Боинга» в Иране: адвокат семей погибших указал на странные детали
Многие личные вещи людей, погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране, так и не вернули в Украину.
Как сообщил в интервью 24 каналу адвокат Евгений Грушовець, который представляет интересы нескольких семей погибших, некоторые вещи попали в распоряжение жителей Ирана.
«В ходе расследования таких катастроф для установления истины всегда необходимо осматривать место происшествия. То есть место падения самолета. Представителей украинской поисково-спасательной группы туда не допустили сразу. Остатки самолета осматривались в другом месте, куда их перевезла власть Ирана», — сказал адвокат.
Пропали и многие из вещей погибших — Украине отдали лишь небольшую часть.
«Через несколько дней после падения поступала информация, что кто-то пытался разблокировать телефон, который принадлежал одному из погибших. Я представляю его интересы», — заявил Грушовець.
По его словам, это свидетельствует, что или гражданское население нашло технику, или попытку разблокировать телефон предпринял кто-то из представителей власти.
Ранее сообщалось, что в Иране пытаются оправдать катастрофу «человеческой ошибкой».172
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Полицейский выбросил жену с балкона на глазах у дочери: подробности жуткого случая в Северодонецке (фото)
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.