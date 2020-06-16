Украина

Катастрофа украинского «Боинга» в Иране: адвокат семей погибших указал на странные детали

Многие личные вещи людей, погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране, так и не вернули в Украину.

Как сообщил в интервью 24 каналу адвокат Евгений Грушовець, который представляет интересы нескольких семей погибших, некоторые вещи попали в распоряжение жителей Ирана.

«В ходе расследования таких катастроф для установления истины всегда необходимо осматривать место происшествия. То есть место падения самолета. Представителей украинской поисково-спасательной группы туда не допустили сразу. Остатки самолета осматривались в другом месте, куда их перевезла власть Ирана», — сказал адвокат.

Пропали и многие из вещей погибших — Украине отдали лишь небольшую часть.

«Через несколько дней после падения поступала информация, что кто-то пытался разблокировать телефон, который принадлежал одному из погибших. Я представляю его интересы», — заявил Грушовець.

По его словам, это свидетельствует, что или гражданское население нашло технику, или попытку разблокировать телефон предпринял кто-то из представителей власти.

Ранее сообщалось, что в Иране пытаются оправдать катастрофу «человеческой ошибкой».

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