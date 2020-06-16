Украина

Окружению Януковича могут вернуть конфискованные 1,5 миллиарда долларов: что произошло

В Украине разблокировали возможность рассмотрения апелляции о спецконфискации 1,5 млрд долларов средств со счетов Януковича и его окружения.

Решение принял Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда.

«16 июня 2020 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассмотрел кассационные жалобы представителей юридических лиц „Aldoza Investments Limited“, „Wonderbliss Ltd“, „Opalcore Ltd“, „Erosaria Ltd“, „Akemi Management Limited“, „Loricom Holding Group Ltd“, „Foxtron Networks Limited“, которые оспаривали решение Апелляционного суда Донецкой области от 24 мая 2017 года. ККС ВС отменил постановление апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства и назначил рассмотрение в суде апелляционной инстанции», — цитирует «Украинская правда» сообщение суда.

Полный текст постановления КУС ВС станет известен 22 июня.

Напомним, бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко оценил общие убытки, причиненные режимом Виктора Януковича, в 40 млрд долларов.



В январе 2019 года Оболонский суд Киева приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Янукович осужден за государственную измену и соучастие в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.

44

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter