26.57 / 26.92 29.69 / 30.41
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

31-й в сезоне гол Левандовски принес «Баварии» 30-й титул в бундеслиге (фото, видео)

8:49 17 июня 2020
Роберт Левандовски

Мюнхенская «Бавария», благодаря победе в гостевом матче 32-го тура над «Вердером» (1:0), досрочно стала чемпионом Германии по футболу. Победу в поединке, а с ней и Серебряную салатницу команде Ханси Флика принес лучший бомбардир мюнхенцев Роберт Левандовски, который на 43-й минуте забил свой 31-й мяч в сезоне.

Кстати, в одном из эпизодов матча в Бремене 19-летний канадский талант «Баварии» Альфонсо Дэвис, удаленный с поля на 79-й минуте, развил скорость 36,51 км/ч, установив новый рекорд бундеслиги.

Отметим, что «Бавария» стала чемпионом Германии 30-й раз. Более того, мюнхенцам нет равных в бундеслиге в восьми сезонах подряд.

«Бавария» неизменно побеждает в бундеслиге с 2013 года — восемь сезонов подряд

При это французский полузащитник «Баварии» Кингсли Коман в восьмой (!) раз подряд вместе со своим клубом выиграл чемпионат страны, в которой выступает. В предыдущих четырех сезонах он также побеждал в бундеслиге с мюнхенской командой, а до этого становился чемпионом Италии с «Ювентусом» и дважды выигрывал французскую лигу 1 с «ПСЖ». А ведь парню только 24 года.

Отметим, что в нынешнем сезоне «Бавария» может завоевать еще два трофея. Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы разгромили на выезде «Челси» (3:0). Кроме того, команде 4 июля на берлинском «Олимпиаштадионе» предстоит финал Кубка Германии против «Байера».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Томас Мюллер смотрел матч «Баварии» вместе со своими собаками.

Фото ФК «Бавария»

1

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дастин с детьми

С американца, чьи дети погибли в раскаленной машине, пока он спал в доме, сняли обвинения в убийстве

нож в руке

Убийство врача под Киевом: выяснились скандальные детали

Пограничники

Потери индийских военных на границе с Китаем возросли до 20 человек

Верди

В России умерла лжехирург Алена Верди, калечившая пациентов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер