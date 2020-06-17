- 08:49 31-й в сезоне гол Левандовски принес «Баварии» 30-й титул в бундеслиге
- 08:39 С американца, чьи дети погибли в раскаленной машине, пока он спал в доме, сняли обвинения в убийстве
- 08:33 Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского: названа дата
- 08:18 Мчали на скорости больше 200 км/ч: водители устроили гонки на трассе Киев – Харьков
- 08:15 Потери индийских военных на границе с Китаем возросли до 20 человек
- 08:01 Александр Корниенко: «Перенос местных выборов маловероятен, это сложный процесс»
- 07:56 Ребров завоевал седьмой трофей в тренерской карьере
- 07:54 Убийство врача под Киевом: выяснились скандальные детали
- 07:52 Пекин закрывает все школы и останавливает авиасообщение из-за коронавируса
- 07:27 Дело Гандзюк: адвокаты заявили о новом задержании Мангера
- 07:08 Дожди, грозы и жара: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 06:50 Борцы за справедливость: Питт и Энистон объединили усилия ради общего дела
31-й в сезоне гол Левандовски принес «Баварии» 30-й титул в бундеслиге (фото, видео)
Мюнхенская «Бавария», благодаря победе в гостевом матче 32-го тура над «Вердером» (1:0), досрочно стала чемпионом Германии по футболу. Победу в поединке, а с ней и Серебряную салатницу команде Ханси Флика принес лучший бомбардир мюнхенцев Роберт Левандовски, который на 43-й минуте забил свой 31-й мяч в сезоне.
Кстати, в одном из эпизодов матча в Бремене 19-летний канадский талант «Баварии» Альфонсо Дэвис, удаленный с поля на 79-й минуте, развил скорость 36,51 км/ч, установив новый рекорд бундеслиги.
Отметим, что «Бавария» стала чемпионом Германии 30-й раз. Более того, мюнхенцам нет равных в бундеслиге в восьми сезонах подряд.
«Бавария» неизменно побеждает в бундеслиге с 2013 года — восемь сезонов подряд
При это французский полузащитник «Баварии» Кингсли Коман в восьмой (!) раз подряд вместе со своим клубом выиграл чемпионат страны, в которой выступает. В предыдущих четырех сезонах он также побеждал в бундеслиге с мюнхенской командой, а до этого становился чемпионом Италии с «Ювентусом» и дважды выигрывал французскую лигу 1 с «ПСЖ». А ведь парню только 24 года.
Отметим, что в нынешнем сезоне «Бавария» может завоевать еще два трофея. Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы разгромили на выезде «Челси» (3:0). Кроме того, команде 4 июля на берлинском «Олимпиаштадионе» предстоит финал Кубка Германии против «Байера».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Томас Мюллер смотрел матч «Баварии» вместе со своими собаками.
Фото ФК «Бавария»1
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!