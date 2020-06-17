31-й в сезоне гол Левандовски принес «Баварии» 30-й титул в бундеслиге (фото, видео)

Спорт

Мюнхенская «Бавария», благодаря победе в гостевом матче 32-го тура над «Вердером» (1:0), досрочно стала чемпионом Германии по футболу. Победу в поединке, а с ней и Серебряную салатницу команде Ханси Флика принес лучший бомбардир мюнхенцев Роберт Левандовски, который на 43-й минуте забил свой 31-й мяч в сезоне.

Кстати, в одном из эпизодов матча в Бремене 19-летний канадский талант «Баварии» Альфонсо Дэвис, удаленный с поля на 79-й минуте, развил скорость 36,51 км/ч, установив новый рекорд бундеслиги.

Отметим, что «Бавария» стала чемпионом Германии 30-й раз. Более того, мюнхенцам нет равных в бундеслиге в восьми сезонах подряд.

«Бавария» неизменно побеждает в бундеслиге с 2013 года — восемь сезонов подряд

При это французский полузащитник «Баварии» Кингсли Коман в восьмой (!) раз подряд вместе со своим клубом выиграл чемпионат страны, в которой выступает. В предыдущих четырех сезонах он также побеждал в бундеслиге с мюнхенской командой, а до этого становился чемпионом Италии с «Ювентусом» и дважды выигрывал французскую лигу 1 с «ПСЖ». А ведь парню только 24 года.

Отметим, что в нынешнем сезоне «Бавария» может завоевать еще два трофея. Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы разгромили на выезде «Челси» (3:0). Кроме того, команде 4 июля на берлинском «Олимпиаштадионе» предстоит финал Кубка Германии против «Байера».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Томас Мюллер смотрел матч «Баварии» вместе со своими собаками.

Фото ФК «Бавария»

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