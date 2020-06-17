Встречала курьеров топлес: девушка придумала странное "развлечение" на карантине (видео 18+)

Общество и люди

Пока для некоторых людей самоизоляция была тяжёлым испытанием, а другие пытались использовать карантин для получения дополнительных доходов, находились и те, кто в это время попросту «развлекался», поднимая себе настроение довольно непривычном способом.

Так, на одном из Youtube-каналрв появилось видео, которое быстро стало набирать просмотры, пишет «Лайф».

Секретом этого, считает издание, стало отчасти провокационное название «Два месяца встречала курьеров… топлес», а также сам характер ролика.

«Заголовок вполне соответствует происходящему на кадрах. Автор ролика таким образом решила „поблагодарить“ работников службы доставки и в период с 29 марта по 23 мая демонстрировала им свои обнажённые формы», — говорится в статье.

Почти два месяца героиня видео провела на самоизоляции, ни разу не выйдя из дома. Каждый день она заказывала доставку еды и встречала курьеров топлес.

«Это моё „эстетическое спасибо“ за их опасный труд в период пандемии», — считает автор видео Мария.

При этом реакция у доставщиков была самая разнообразная: кто-то стойко терпел, кто-то ошарашенно разглядывал полуголую заказчицу. Самые галантные делали комплименты, но опасная затея не могла пройти гладко. Не обошлось без скабрезных намёков и попыток потрогать девушку, что та сразу вежливо пыталась пресечь.

Несмотря на то что ролик за день собрал более 68 тысяч просмотров, дизлайков он получил гораздо больше, чем лайков. Не всем понравился такой пиар-ход, и пользователи писали, что лучше бы блогерша оставила курьерам чаевые и не устраивала столь безрассудные эксперименты.

«Сотка-другая наличных чаевых им была бы куда приятнее», «По-моему, этот диагноз имеет название) эксгибиционизм», «Эстетическое спасибо» — это песню спеть или картину своего авторства подарить, а в кадре — выдача чаевых стриптизом", — пишут комментаторы.

Журналисты выяснили, что автором провокационных кадров оказалась актриса из Санкт-Петербурга, которая ранее также для видео обливала отбеливателем в метро мужчин, сидящих с широко расставленными ногами.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что сокращенный из-за карантина день обернулся для женщины удачей: уйдя домой пораньше, она разбогатела на сто тысяч долларов.

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