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Снижает смертность от COVID-19 на треть: ВОЗ похвалила британское исследование о лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала «научным прорывом» результаты британского клинического исследования RECOVERY, согласно которым использование кортикостероида дексаметазона позволяет снизить смертность среди пациентов с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом (COVID-19).
Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении официального представителя ВОЗ Фаделы Шаиб, пишет ТАСС.
«Это первое лечение, [результаты] которого демонстрируют снижение смертности среди пациентов с [вызываемым новым коронавирусом заболеванием] COVID-19, — приводятся в заявлении слова гендиректора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса. — Это прекрасные новости, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет, а также многочисленные британские больницы и пациентов, которые внесли свой вклад в этот направленный на спасение жизней научный прорыв».
По словам руководящего исследованием профессора Оксфордского университета Питера Хорби, дексаметазон стал «первым лекарством, продемонстрировавшим улучшение показателей выживаемости при COVID-19».
Хорби считает, что препарат должен быть незамедлительно включен в используемые в мире протоколы лечения коронавирусной инфекции.
В проводимом с марта исследовании принимают участие 11,5 тыс. пациентов из 175 британских больниц. Цель масштабного научного проекта — изучить эффективность методик лечения зараженных коронавирусом нового типа. 2,1 тыс. участников исследования получали дексаметазон, однако изучалась также эффективность антиретровирусного препарата лопинавира/ритонавира, антибиотика азитромицина, иммунодепрессанта тоцилизумаба, переливания больным плазмы крови пациентов, перенесших COVID-19, а также противомалярийного препарата гидроксихлорохина. 4,3 тыс. пациентов в контрольной группе получали лишь стандартное лечение.
Ученым не удалось обнаружить свидетельств того, что гидроксихлорохин снижает смертность среди больных COVID-19, позволяет ускорить процесс выздоровления или положительно влияет на состояние больных иным образом.
При этом использование дексаметазона в дозировке 6 мг в день позволило на треть снизить смертность среди пациентов на искусственной вентиляции легких (по сравнению с контрольной группой), а также на одну пятую среди пациентов, получавших кислород. Среди больных, которым не требовалась респираторная поддержка, какого-либо эффекта выявлено не было.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок выступил с заявлением, в котором объявил препарат ремдесивир «самым большим шагом вперед» в лечении COVID-19. Он сообщил, что правительство одобрило широкое использование этого лекарства британскими медиками. По сути, ремдесивир стал первым препаратом, получившим в Британии такой статус.13
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