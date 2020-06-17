Убийство врача под Киевом: выяснились скандальные детали

Происшествия

В больнице поселка Володарка Киевской области, где произошло убийство врача-педиатра, психически нездорового пациента оставили без сопровождения полиции.

Мужчину в больницу 15 июня привезла бригада «скорой» в сопровождении полицейских. Его поместили в так называемую специализированную палату, где есть решетка и замок. Но пациент сумел выломать дверь. А потом он вышел в коридор и три женщины, которые были той ночью на этом посту, физически не могли его остановить. Санитарка и медсестра чудом смогли убежать. Врачу он начал наносить удары ножом.

От страха пациенты, которые лежали в этом отделении, прыгали со второго этажа, говорится в сюжете ТСН.

Заведующий отделением утверждает, что в той спецпалате должны находиться задержанные или осужденные в сопровождении полицейских.

Сейчас полиция не может напрямую доставлять вероятных больных в психиатрические заведения. Сначала они должны пройти осмотр и получить результаты анализов.

«Вся эта процедура занимает определенный промежуток времени. Мы все это сделали, но когда возник вопрос предоставления сопровождения, полицейские нам его не предоставили. Врач-психиатр наш принял решение поместить его в ту палату», — объяснил ситуацию главврач больницы Владимир Колесник.

По версии полиции, в связи с тем, что не был собран пакет документов, которые нужны для помещения в психиатрическую больницу, было принято решение, чтобы до утра пациент подождал.

Сотрудники Володарской районной больницы 16 июня попрощались с коллегой. Наталье Ивановне было 43 года. Она проработала в больнице 20 лет. Пришла сразу после окончания института.

Напомним, десять дней назад в Фастове психически нездоровый мужчина зарезал свою родную сестру и ее двоих квартирантов, а также тяжело ранил свою мать. У мужчины было направление в специальное медицинское учреждение, но из-за отсутствия средств родственники не могли его туда поместить.

409

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter